Filip Kostic: Sezon sonunda göreceğiz

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Filip Kostic, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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"FENERBAHÇE BU!"

Mücadeleyi değerlendiren Kostic, "Kolay bir maç olmadığını söyleyebilirim. 3 gün önce oynadığımız zor bir maç vardı ama bugün bana göre çok güçlü bir karakter ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe bu! Böyle devam etmemiz gerekiyor. Tüm rakiplerimize buradan puan alınamayacağını göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Taraftarın müthiş bir desteği vardı. Teşekkür ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Avrupa'da da kazanmalıyız. Bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

"SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"

Performansı ile ilgili konuşan Sırp futbolcu, "Performansımdan dolayı mutluyum. Geldiğimden bu yana yüzde yüzümü göstermeye çalışıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kiralık olarak buradayım ama sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim, benim için her şey yolunda ve burada olmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.