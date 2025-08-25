Filenin Sultanları Bulgaristan karşısında! Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekip, E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile mücadele edecek. Voleybolseverler Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar ve Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu’nda mücadele ediyor. Gruptaki ilk maçına İspanya karşısında çıkan Filenin Sultanları, sahadan 3-0’lık skorla ayrıldı. Türkiye, ikinci maçında ise Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna kalmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları-Bulgaristan maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında detaylar.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü TSİ 15.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Filenin Sultanları'nın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:
25 Ağustos Pazartesi
TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos Çarşamba
TSİ 12.00 Türkiye-Kanada
16 TAKIM ÜST TURA YÜKSELECEK
Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.
Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.
