Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları’nın ikinci sınavı Bulgaristan! Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Filenin Sultanları Bulgaristan karşısında! Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekip, E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile mücadele edecek. Voleybolseverler Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin detaylar ve Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 00:00 Güncelleme: 25.08.2025 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu’nda mücadele ediyor. Gruptaki ilk maçına İspanya karşısında çıkan Filenin Sultanları, sahadan 3-0’lık skorla ayrıldı. Türkiye, ikinci maçında ise Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna kalmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları-Bulgaristan maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında detaylar.

        • 2

          TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü TSİ 15.30'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla Filenin Sultanları'nın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          MAÇ PROGRAMI

          Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

          25 Ağustos Pazartesi

          TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

          27 Ağustos Çarşamba

          TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

        • 6

          16 TAKIM ÜST TURA YÜKSELECEK

          Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

          Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Habertürk Anasayfa