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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları yine "altın" peşinde - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları yine "altın" peşinde

        FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihinde ilki başaran ve ülkeler sıralamasında ilk basamağa oturan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda da "altın" mutluluğunun peşinden koşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:17
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        Filenin Sultanları yine "altın" peşinde
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        ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i yenerek altın madalya kazanan "Filenin Sultanları", Türkiye'yi voleybol tarihinde ilk defa ülkeler sıralamasında ilk basamağa taşımayı başardı.

        Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti.

        Milletler Ligi'nde şampiyon olarak ilki başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyona'nda da çifte mutluluk için parkeye çıkacak.

        "Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası'nda 2003 ve 2019 yıllarında gümüş, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazandı.

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        Santarelli, "2'de 2" yapabilir

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı.

        Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazandı.

        Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli'nin yönetiminde katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

        Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan, Avrupa Şampiyonası'nda ise daha önce kürsü göremeyen İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nda da kariyerine altınla yazılmış yeni bir başarı eklemeye çalışacak.

        Santarelli, Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldı.

        Yıl Organizasyon Madalya Başantrenör
        1985 Balkan Şampiyonası Bronz Cengiz Göllü
        1988 Bahar Kupası Bronz Cengiz Göllü
        1989 Bahar Kupası Gümüş Erdal Önder
        1989 Yılbaşı Turnuvası Altın Cengiz Göllü
        1990 Bahar Kupası Altın Vladimir Kuzitgin
        1991 Bahar Kupası Gümüş Vladimir Kuzitgin
        1991 Yılbaşı Turnuvası Altın Cengiz Göllü
        1992 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy
        1992 Balkan Şampiyonası Altın Cengiz Göllü
        1992 Yılbaşı Turnuvası Altın Deniz Esinduy
        1994 Bahar Kupası Bronz Adnan Kıstak
        1994 Yılbaşı Kupası Altın Adnan Kıstak
        1997 Bahar Kupası Bronz Gökhan Edman
        1998 Bahar Kupası Altın Faik Karaev
        2002 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy
        2003 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy
        2003 Avrupa Şampiyonası Gümüş Reşat Yazıcıoğulları
        2005 Bahar Kupası Altın Adnan Kıstak
        2005 Akdeniz Oyunları Altın Reşat Yazıcıoğulları
        2009 Avrupa Ligi Gümüş Alessandro Chiappin
        2010 Avrupa Ligi Bronz Alessandro Chiappin
        2011 Avrupa Ligi Gümüş Marco Motta
        2011 Avrupa Şampiyonası Bronz Marco Motta
        2012 Grand Prix Bronz Marco Motta
        2014 Avrupa Ligi Altın Ferhat Akbaş
        2015 Avrupa Ligi Gümüş İsmail Yengil
        2015 Avrupa Oyunları Altın Ferhat Akbaş
        2017 Avrupa Şampiyonası Bronz Giovanni Guidetti
        2018 Milletler Ligi Gümüş Giovanni Guidetti
        2019 Avrupa Şampiyonası Gümüş Giovanni Guidetti
        2021 Milletler Ligi Bronz Giovanni Guidetti
        2021 Avrupa Şampiyonası Bronz Giovanni Guidetti
        2022 İslami Dayanışma Oyunları Altın Alper Hamurcu
        2023 Milletler Ligi Altın Daniele Santarelli
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