2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda sona yaklaşılıyor. Turnuvada şimdiye dek çıktığı 7 maçı da kazanarak namağlup bir şekilde yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız; finale yükselmek adına son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Son 3 turnuvada da madalya almayı başaran Filenin Sultanları, bu kez şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. İşte, şimdiden heyecanla beklenen Türkiye İtalya yarı final maçı hakkında detaylar...