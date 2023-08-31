Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları rüzgarı esmeye devam ediyor. Turnuvaya C Grubu'nda başlayan ve 5 maçını da kazanarak grup lideri olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız; son 16 turunda Belçika, çeyrek finalde ise Polonya'yı da geçerek adını bir kez daha yarı finale yazdırmayı başardı. Tarihi bir başarıya imza atan millilerimiz, yarı finalde ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. İşte, voleybolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye İtalya voleybol maçı ile ilgili tüm bilgiler...
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda sona yaklaşılıyor. Turnuvada şimdiye dek çıktığı 7 maçı da kazanarak namağlup bir şekilde yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız; finale yükselmek adına son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Son 3 turnuvada da madalya almayı başaran Filenin Sultanları, bu kez şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. İşte, şimdiden heyecanla beklenen Türkiye İtalya yarı final maçı hakkında detaylar...
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TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
C Grubu'nu lider bitirip son 16 turu ve çeyrek finali de geçerek tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 1 Eylül Cuma günü saat 18:00'de İtalya ile çeyrek finalde karşılaşacak.
Filenin Sultanları, TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyi kazanması hainde Sırbistan Hollanda eşleşmesinden gelecek takımla finale kalmak için karşılaşacak.
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A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
GRUP MAÇLARI
18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç
20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan
21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye
23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan
24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya
SON 16 TURU
27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika
ÇEYREK FİNAL
30 Ağustos: Türkiye 3-0 Polonya
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt