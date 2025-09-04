Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları yarı final için ABD karşısında - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları yarı final için ABD karşısında

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde bugün ABD ile karşılaşacak. Filenin Sultanları yarı finale yükseldiği takdirde Japonya'nın rakibi olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları yarı final için sahada!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak. Mücadele saat 16.30'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        YARI FİNAL HEYECANI

        2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda grupta oynadığı 3 maçı ve son 16 turunda oynadığı Slovenya maçını set vermeden kazanan Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı final sevinci yaşayacak.

        RAKİP JAPONYA OLACAK

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'yi geçerse yarı finalde Japonya ile karşılaşacak.

        REKLAM

        2025 FIVB DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MİLLİ TAKIM'IN ALDIĞI SONUÇLAR

        Türkiye 3-0 İspanya

        Türkiye 3-0 Bulgaristan

        Türkiye 3-0 Kanada

        Türkiye 3-0 Slovenya

        MİLLİ TAKIM'IN KADROSU

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

        Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

        Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Habertürk Anasayfa