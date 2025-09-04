Filenin Sultanları yarı final için ABD karşısında
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde bugün ABD ile karşılaşacak. Filenin Sultanları yarı finale yükseldiği takdirde Japonya'nın rakibi olacak.
Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak. Mücadele saat 16.30'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
YARI FİNAL HEYECANI
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda grupta oynadığı 3 maçı ve son 16 turunda oynadığı Slovenya maçını set vermeden kazanan Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı final sevinci yaşayacak.
RAKİP JAPONYA OLACAK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD'yi geçerse yarı finalde Japonya ile karşılaşacak.
2025 FIVB DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MİLLİ TAKIM'IN ALDIĞI SONUÇLAR
Türkiye 3-0 İspanya
Türkiye 3-0 Bulgaristan
Türkiye 3-0 Kanada
Türkiye 3-0 Slovenya
MİLLİ TAKIM'IN KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın