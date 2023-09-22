2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşılaştı. Şimdiye kadar tüm maçlarını kazanmayı başaran millilerimiz, 2024 Olimpiyatları için tüm gücünü ortaya koyuyor. Filenin Sultanları, Brezilya'yı da 3-0 geçerken gruptaki liderliğini sürdürdü. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şimdiye kadar aldığı sonuçlar, kalan maçları ve grubundaki son durumu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
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Filenin Sultanları güncel puan durumu sıralaması... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında bu kez Brezilya karşısına çıktı ve 5. galibiyetini alarak dolu dizgin serisini sürdürdü. İşte, zorlu mücadele sonnrası Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki puan durumu görünümü...
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A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
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2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1) Türkiye - 15 Puan (5 maç)
2) Japonya - 12 Puan (4 maç)
3) Brezilya - 11 Puan (5 maç)
4) Belçika - 6 Puan (4 maç)
5) Porto Riko - 5 Puan (5 maç)
6) Arjantin - 4 Puan (5 maç)
7) Bulgaristan - 4 Puan (5 maç)
8) Peru - 0 Puan (5 maç)
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A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika
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OLİMPİYAT OYUNLARINA NASIL GİDİLİYOR?
Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.
Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.
Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt