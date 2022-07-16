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Filenin Sultanları Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi İtalya Türkiye voleybol maçı hangi gün, nerede oynanacak?

Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman? Milletler Ligi İtalya Türkiye voleybol maçı hangi gün, saat kaçta?

Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. 2018 yılında ilk defa finale kalan Filenin Sultanları 2. kez finale kalmak için kıyasıya mücadele edecek. İşte "Milletler Ligi İtalya Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak?" sorularının yanıtı...

16.07.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi finali heyecanı devam ediyor. İlk kez Ankara'nın ev sahipliği yaptığı maç için geri sayım başladı. Giovanni Guidetti yönetimindeki maçta A Milli Kadın Voleybol Takımımız İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2022 Türkiye İtalya yarı final voleybol maçı hakkında merak edilenler...

  • İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    Türkiye A Milli voleybol takımı yarı finalde İtalya ile eşleşti.

    Zorlu mücadele 16 Temmuz Cumartesi günü 18.30'da ekranlara gelecek. 

  • İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

  • MİLLETLER LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    A Milli Kadın Voleybol takımımız, İtalya'yı mağlup etmesi durumunda finalde Sırbistan-Brezilya maçının galibiyle 17 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

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