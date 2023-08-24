Filenin Sultanları son 16 turu rakibi kim oldu? Türkiye voleybol son 16 turu maçı ne zaman?
2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada C Grubu'nda yer alan ve bugün son grup maçına çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunu garantiledi. Peki, Filenin Sultanları son 16 turu maçı ne zaman ve rakibi kim oldu?
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Filenin Sultanları son 16 turu maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan ve bu akşam Almanya karşısında son maçına çıkacak olan millilerimiz artık gözünü son 16 turuna dikti. İşte, ayrıntılar...
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FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURU RAKİBİ KİM OLDU?
C Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda A Grubu'nun 4.'sü ile karşı karşıya gelecek.
Millilerimizin rakibi Belçika ya da Slovenya olacak.
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FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN?
Milli takımımız son 16 turu maçına 28 Ağustos Pazartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de çıkacak.
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt