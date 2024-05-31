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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!

        Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Sırbistan ile oynadığı zorlu mücadelede 3-1'lik skorla galip geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:19 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:19
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        Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

        Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Sırbistan'ı 3-1 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, VNL'deki altıncı müsabakasında 4'üncü galibiyeti elde etti.

        Milli takım, Almanya galibiyetiyle (3-1) başladığı ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 21.00’de Güney Kore ile mücadele edecek.

        Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet almıştı.

        Salon: Kolej Park

        Hakemler: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Fabian Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)

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        Sırbistan: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic (Popovic, Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)

        Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Tuğba İvegin, Cansu Özbay, Aslı Kalaç)

        Setler: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25

        Süre: 110 dakika

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