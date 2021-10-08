'Filenin Sultanları: Sebat' belgeseli TRTSpor Yıldız ekranlarında

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AXA Sigorta'nın değerler ortağı Türkiye Voleybol Federasyonu ile hazırladığı 'Filenin Sultanları: Sebat' belgeseli 9-10 Ekim tarihlerinde saat 22.00'da TRTSpor Yıldız ekranlarına geliyor. Belgesel, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 2016 yılından bugüne uzanan başarı yolculuğunu konu alıyor. Takım, teknik kadro ve yönetimden 18 kişi ile yapılan röportajları, maç ve antrenman görüntülerini içeren belgesel, şu ana kadar yayınlanmamış yeni görüntüleriyle de filenin sultanlarının zorlu sürecine ışık tutuyor.

'Filenin Sultanları: Sebat' belgeseli, milli takımın önemli başarılara imza attığı dört ana döneme odaklanıyor. Serinin ilk bölümünde 2019 Avrupa Şampiyonası, ikinci bölümde 2020 Avrupa Kıta Olimpiyat Elemeleri, üçüncü bölümde 2021 VNL- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, son bölümde ise 2021 Avrupa Şampiyonası Dönemi konu ediliyor. Galası 23 Eylül Perşembe tarihinde Zorlu PSM'de AXA Sigorta, Türkiye Voleybol Federasyonu ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilen belgeselin ilk iki bölümünün çekimleri tamamlandı. Yapımın Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası ile ilgili bölümleri de önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Belgeselin ilk bölümü 9 Ekim Cumartesi, ikinci bölümü 10 Ekim Pazar akşamı saat 22.00'de TRTSpor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.