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        Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın'ın açtığı o şarkıyla tüm takım coştu!

        Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Milli takım, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluk kupasının ve altın madalyanın sahibi oldu. Galibiyet sonrası takımın gözde isimlerinden Hande Baladın'ın sosyal medya hesabından yayınladığı video gündem oldu.

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 09:44
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          Milli Takım, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluk unvanını aldı. Filenin Sultanları ABD'yi yenerek, finale Çin ile çıktı.Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt'un olduğu takım Çin'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

        • 2

          Türkiye'ye dev bir heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşatan Filenin Sultanları, galibiyetten sonra sevinçlerini doyasıya yaşadılar. O anları Hande Baladın sosyal medya hesabından yayınladı.

        • 3

          Galibiyetten sonra takım olarak coşkulu anlar yaşayan Filenin Sultanları, takımın gözde isimlerinden Hande Baladın'ın açtığı Eypio - Naim şarkısıyla video çekti.

        • 4

          İşte Eypio'nun şarkısının videoda geçen kısmı:

          Bıraktım geldim evimi geride

          Adımı aldılar, kan karıştı terime

          Demişti anam bana "Buz da olsan erime"

          Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine

          Omzumda dünya yükü, öyle koçum adım atıyo'm

          Saçlarıma rüzgâr vuruyo'

          Onlar bana isim arıyo'

          Kül sandılar, alev alıyo'm...

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          İşte şampiyon takımın kutlamalarından kareler...

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