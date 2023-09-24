"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0 ve Japonya'yı 3-1 yenerek altıda altı yaptı ve toplamda üst üste 21. galibiyetini aldı. B Grubu'nda yoluna dolu dizgin devam eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya galibiyeti ile beraber 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi. Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nin son maçında 24 Eylül 2023 Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Bu doğrultuda, art arda alınan zaferlerin ardından Filenin Sultanları puan durumu sıralaması, maç sonuçları ve maç programı da merak konusu oldu. İşte, Filenin Sultanları'nın B Grubu'ndaki güncel puan durumu sıralaması, maç sonuçları ve oynayacağı maçların fikstürü...