Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Galatasaray
        GS
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Beşiktaş
        BJK
        7
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        MKE Ankaragücü
        MKE
        5
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        5
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        5
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü! 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu güncel puan durumu nasıl? - Voleybol Haberleri

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında şimdi de Brezilya karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar tüm maçlarını kazanmayı başaran millilerimiz, 2024 Olimpiyatları için tüm gücünü ortaya koyuyor. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şimdiye kadar aldığı sonuçlar, kalan maçları ve grubundaki son durumu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 07:09 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında bu kez Brezilya karşısına çıkacak ve 5. galibiyetini almak için parkeye çıkacak.. İşte, zorlu mücadele öncesi Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...

        • 2

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

          17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

          19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

          20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

        • 3

          2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

          1- Japonya / 12 Puan (4 maç)

          2- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

          3- Brezilya / 11 Puan (4 maç)

          4- Belçika / 6 Puan (4 maç)

          5- Arjantin / 3 Puan (4 maç)

          6- Porto Riko / 3 Puan (4 maç)

          7- Bulgaristan / 1 Puan (4 maç)

          8- Peru / 0 Puan (4 maç)

        • 4

          A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:

          19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru

          20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

          22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

          23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 5

          Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

          Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

          Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        • 6

          Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

          Pasör çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sakarya'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın
        Sakarya'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        1 puan Tosun Paşa'dan!
        1 puan Tosun Paşa'dan!
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Belçika'da devleşti!
        Belçika'da devleşti!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Habertürk Anasayfa