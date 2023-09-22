2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında şimdi de Brezilya karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar tüm maçlarını kazanmayı başaran millilerimiz, 2024 Olimpiyatları için tüm gücünü ortaya koyuyor. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şimdiye kadar aldığı sonuçlar, kalan maçları ve grubundaki son durumu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında bu kez Brezilya karşısına çıkacak ve 5. galibiyetini almak için parkeye çıkacak.. İşte, zorlu mücadele öncesi Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...
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A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
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2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Japonya / 12 Puan (4 maç)
2- Türkiye / 12 Puan (4 maç)
3- Brezilya / 11 Puan (4 maç)
4- Belçika / 6 Puan (4 maç)
5- Arjantin / 3 Puan (4 maç)
6- Porto Riko / 3 Puan (4 maç)
7- Bulgaristan / 1 Puan (4 maç)
8- Peru / 0 Puan (4 maç)
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A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:
19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
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