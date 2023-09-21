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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları puan durumu: 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Voleybol B Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları puan durumu: 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Voleybol B Grubu puan durumu

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı puan durumu araştırılıyor. Porto Riko, Bulgaristan ve Peru ve Arjantin'i mağlup ederek turnuvada yoluna 4'te 4 ile devam eden Filenin Sultanları, 22 Eylül Cuma günü Brezilya ile karşılaşacak. İşte, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğuna ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:25
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        • 1

          Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadelesine devam eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yenilmezlik serisini̇ 19 maça çıkardı. Elemelerde yoluna namağlup devam eden millilerimiz grubu ilk iki sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Voleybol B Grubu Türkiye puan durumu...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI!

          Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, 2024 Paris Olimpiyat elemeleri maçlarının dördüncü gününde, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonunda Arjantin ile karşılaştı.

          'Filenin Sultanları' seriye devam ederek Arjantin'i de 3-1 ile geçti. Türkiye turnuvada 4'te 4 yapmış oldu.

        • 3

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

          17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

          19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

          20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

        • 4

          2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

          1) Türkiye - 12 Puan (4 maç)

          2) Japonya - 12 Puan (4 maç)

          3) Brezilya - 11 Puan (4 maç)

          4) Belçika - 6 Puan (4 maç)

          5) Arjantin - 3 Puan (4 maç)

          6) Porto Riko - 3 Puan (4 maç)

          7) Bulgaristan - 1 Puan (4 maç)

          8) Peru - 0 Puan (4 maç)

        • 5

          A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:

          22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

          23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 6

          PARİS'E NASIL GİDİLİYOR?

          Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.

          Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.

          Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

        • 7

          Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

          Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

          Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        • 8

          Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

          Pasör çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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