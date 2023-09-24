2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye kaçıncı sırada?
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda son maçına çıktı. 7'da 7 yaparak namağlup yoluna devam eden A Milli Voleybol Takımımız Olimpiyata gitmeyi garantiledi. Bu noktada, Filenin Sultanları puan durumu, maç sonuçları ve maç programı merak konusu oldu. İşte, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğuna dair bilgiler...
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Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde 7'de 7 yaptı ve toplamda üst üste 21. galibiyetini aldı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya galibiyeti sonrası 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi. İşte, zorlu mücadelelerin ardından Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve Olimpiyat Elemeleri Voleybol B grubu Türkiye puan durumu...
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
23 Eylül: Türkiye 3-1 Japonya
24 Eylül: Türkiye 3-0 Belçika
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2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1) Türkiye - 21 Puan (7 maç)
2) Japonya - 15 Puan (6 maç)
3) Brezilya - 14 Puan (6 maç)
4) Porto Riko - 8 Puan (6 maç)
5) Belçika - 6 Puan (6 maç)
6) Arjantin - 6 Puan (6 maç)
7) Bulgaristan - 5 Puan (6 maç)
8) Peru - 0 Puan (6 maç)
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OLİMPİYAT OYUNLARINA NASIL GİDİLİYOR?
Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlamayı garantileyerek Fransa'daki olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazandı.
Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.
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Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.
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