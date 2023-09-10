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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Olimpiyatlar için sahada! Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman

        2023 CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan ve adeta tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İşte, ilk mücadelesinde Porto Riko karşısına çıkacak Filenin Sultanları'nın maç tarihi, grubundaki diğer rakipleri ve fikstürü hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:27
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        • 1

          Üst üste kazandığı şampiyonluklarla 2023 yılına damga vuran Filenin Sultanları, yeni bir zafer yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, elemelerdeki ilk maçında Porto Riko ile Japonya'da kozlarını paylaşacak. İşte, detaylar...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI PORTO RIKO MAÇI NE ZAMAN?

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

          Zorlu mücadele 16 Eylül TSİ: 07:00'de başlayacak. Karşılaşmanın TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR

          A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.

          B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.

          C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

          16 Eylül: 07.00 Türkiye-Porto Riko

          17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

          19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru

          20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

          22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

          23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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