Filenin Sultanları'nın zaferi dünya basınında geniş yankı buldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı iki kez geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve tarih yazdı. Dünya basını Filenin Sultanları'nın başarısına geniş yer ayırdı. İşte yazılanlar...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
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Maçın ardından yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.
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Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilerek Türkiye milli takımının tarihine geçti.
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Melissa Vargas'ın MVP seçildiği şampiyonluk sonrası dünya basını Filenin Sultanları'nı manşetlerine taşıdı.
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VOLLEYNEWS (İTALYA): TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONU! SIRBİSTAN TIE BREAK'TE KAYBETTİ
"Brüksel'de voleybol tarihinde bir sayfa daha yazılıyor : Türkiye, tarihinde ilk kez kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı olağanüstü çekişmeli finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek kazandı . İstanbul'un bir şubesi gibi görünen Palais 12'de iki buçuk saatten fazla süren yorucu mücadelenin ardından Türkiye, beşinci sette skoru 10-12'ye getirdi ve liderliğini korudu. Bu da Daniele Santarelli'nin VNL'deki başarısından sadece birkaç hafta sonra ortaya çıkan başka bir mucize. Takımını Avrupa'daki ilk altın madalyaya taşıdı ve bunu geçen yıl birlikte dünya şampiyonu olduğu Giovanni Guidetti'nin Sırbistan'ını yenerek başardı."
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WORLDOFVOLLEY: TÜRKİYE HEYECAN VERİCİ ZAFERLE KAZANDI
"Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecan dolu final maçında Türkiye, Brüksel'de Sırbistan'a karşı 3-2'lik (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) muhteşem bir galibiyet elde etti. Maçın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Türkiye adına 41 sayı kaydetti. Sırp tarafında Tijana Bošković 37 sayıyla en etkili oyuncu oldu."
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GLOBO: TÜRKİYE İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
"Türkiye, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek eşi benzeri görülmemiş Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazandı. Yeni gelen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin komutası altında şu ana kadar Türkiye neredeyse mükemmel bir sezona devam ediyor."
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IVOLLEYMAGAZİNE: "GUIDETTI'NİN BÜYÜSÜ"
"Türkiye ilk kez Avrupa şampiyonu oldu, karşı konulamaz Melissa Vargas'ın 41 sayısıyla Boskovic'in 37 sayı atmasına rağmen Guidetti'nin kızları şampiyonluğu Belgrad'a geri getiremedi. Giovanni Guidetti'nin ardından gelen büyü, son 20 yılın en iyi başantrenörlerinden biri olmasına rağmen Avrupa Şampiyonasını kazanmasını engellemeye devam ediyor."
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