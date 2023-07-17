Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu dış basında geniş yer buldu

Voleybola dair Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahip olan Voleyballworld internet sitesi millilerin Çin karşısındaki zaferini "Türkiye parlıyor, Milletler Ligi´nde ilk altınını elde etti. Voleybol ülkesi Türkiye kadın milli takımının bugüne kadarki en büyük başarısını Filenin Sultanları ile elde etti ve uluslar ligini kazanan üçüncü farklı takım olmayı başardı" ifadeleriyle şampiyonluğu okuyucuların aktardı.