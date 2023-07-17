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        Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu dış basında geniş yer buldu

        A Milli Kadın Voleybol Takımı´nın FIVB Milletler Ligi´nde elde ettiği zafer dış basında yankı uyandırdı. İşte yazılanlar...

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:31
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        • 1

          Filenin Sultanları finalde Çin'i 3-1 yenerek mutlu sona ulaşırken şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) ve en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas olurken, Gizem Örge en iyi libero, Zehra Güneş ise en iyi orta oyuncu seçildi.

        • 2

          Bu başarılar dış basında manşetlere taşınırken; İtalyan kaynaklı Corrieredellosport, "İtalyan başantrenör Daniele Santarelli´nin Türkiye´si İtalya´nın yerini aldı. İki setlik dengeli bir maç sonunda Ebrar Karakurt ve takım arkadaşları Çin´e üstün geldi" haberini okuyucularıyla paylaştı.

        • 3

          Voleybola dair Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahip olan Voleyballworld internet sitesi millilerin Çin karşısındaki zaferini "Türkiye parlıyor, Milletler Ligi´nde ilk altınını elde etti. Voleybol ülkesi Türkiye kadın milli takımının bugüne kadarki en büyük başarısını Filenin Sultanları ile elde etti ve uluslar ligini kazanan üçüncü farklı takım olmayı başardı" ifadeleriyle şampiyonluğu okuyucuların aktardı.

        • 4

          Melissa Vargas´ın karşılaşmada durdurulamaz olduğunun altını çizen internet sitesi, "Başantrenör Daniele Santarelli önderliğindeki Türkiye kupaya uzandı. Türk voleybolunun şimdiye kadarki en önemli zaferi ve dünya çapındaki ilk şampiyonluk" paylaşımını yaptı.

        • 5

          Voleyballmag sitesi, "Türkiye, Uluslar Ligi´ni kazanmak için Çin´i geride bıraktı" manşetini atarken haberin içeriğinde A Milli Voleybol Takımı´nın Çin´e fazla geldiği vurgulandı.

        • 6

          A Millilerin şampiyonluğuna Ivolleymagazine sitesi elde edilen başarıyı kesinlikle hak edilmiş bir zafer olarak adlandırdı.

        • 7

          Uzakdoğu kaynaklı Webthethao sitesi "Çin´i mağlup eden Türkiye 2023´ün şampiyonu oldu. Türk kadın voleybolunun elde ettiği en büyük başarı. Çin, Brezilya ve Polonya´yı geride bıraktı ancak Türkiye karşısında sürpriz yaratamadı" ifadelerine yer verdi.

        • 8

          CNNindonesia ise "Çin´in yaptığı hatalar Türkiye´yi zafere yaklaştırdı" paylaşımıyla şampiyonluğu okuyucularına aktardı.

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