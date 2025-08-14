Habertürk
Habertürk
        Filenin Sultanları'nın şampiyona kadrosu belli oldu! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın şampiyona kadrosu belli oldu!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 16:52 Güncelleme: 14.08.2025 - 16:52
        Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu!
        Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alacak oyuncular duyuruldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek

        Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

        Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

