Filenin Sultanları'nın rakibi Ukrayna

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu iki karşılaşmasında Ukrayna ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın Ukrayna ile oynayacağı mücadele yarın TSİ 20.30’da başlayacak.

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