Filenin Sultanları'nın Antalya kampı sona erdi!

Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Gloria Sports Arena'daki hazırlık kampında Sırbistan ile oynadığı üçüncü ve son özel maçı 25-27, 20-25 ve 24-26'lık setlerle 3-0 kaybetti. Sırbistan, karşılaşmanın ardından oynanan ekstra seti de 32-30 kazandı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya kampında Sırbistan ile yaptığı diğer hazırlık karşılaşmalarından 3-0 ve 3-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.