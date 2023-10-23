Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay doğum gününü kutladı! Milli sporcunun elbiseli pozları çok beğenildi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı pasörü Cansu Özbay, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Yetenekli sporcunun gece için tercih ettiği elbiseli pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın pasörü olan Cansu Özbay, 27. yaş gününü sevdikleriyle beraber kutladı. Cansu Özbay'ı özel gününde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.
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27 yaşına giren Cansu Özbay, doğum gününden çekildiği karelerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Başarılı pasörün kombinine övgü dolu yorumlar geldi.
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Cansu Özbay doğum günü pozlarını 311 bin takipçili Instagram hesabından "Unutulmaz akşam! Hoşgeldin 27!" notuyla yayınladı.
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Başarılı pasörün özel gecesine milli takım arkadaşları Zehra Güneş, Ayça Aykaç ve Melissa Vargas'ta katıldı.
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İşte Cansu Özbay'ın son pozları...
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