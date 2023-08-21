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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'ndan 3'te 3: Son 16 turunu garantiledi! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'ndan 3'te 3: Son 16 turunu garantiledi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 20:48
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        Filenin Sultanları'ndan 3'te 3!
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        Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda doludizgin ilerliyor. Milliler, C Grubu üçüncü maçında Çekya'yı mağlup etti.

        Sultanlar maçı 3-1 kazandı. Maçta setler; 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17 sonuçlandı.

        SIRADAKİ MAÇ YUNANİSTAN

        Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18:00'de Yunanistan ile karşılaşacak. Milli Takımımız, sonrasında 24 Ağustos günü Almanya ile TSİ 21:00'de karşılaşacak.

        SON 16 TURU 26 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

        Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

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        Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

        KADRO

        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

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