Filenin Sultanları'na tebrik yağdı

TÜRKİYE GENÇLİK VE SPORESKİBAKANI, İZMİRMİLLETVEKİLİ MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda kaçan yarı finale çok üzülmüştük ama bu takım her gün daha çok inandı, daha çok çalıştı; dünya sıralamasında zirveye tırmanarak bize tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Evet, kızlar şimdi hedef, Paris 2024 Olimpiyatları. Sizlere her zamanki gibi yürekten inanıyor, sizlerle gurur duyuyoruz.