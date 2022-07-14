A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'ı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar rakibini mağlup etmesi durumunda Sırbistan - Brezilya eşleşmesinin galibiyle finalde mücadele edecek.

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