A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez 2024 Yaz Olimpiyatları için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 2023 yılında hem dünya hem de Avrupa'da tarihi başarılara imza atan Filenin Sultanları, Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda da yer alabilmek adına ilk maçında Porto Riko karşısına çıkıyor. İşte, söz konusu maça dair tüm detaylar...