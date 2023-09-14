Filenin Sultanları maçı ne zaman? Olimpiyat elemeleri Türkiye Porto Riko maçı ile başlıyor!
2024 Paris Olimpiyatları elemeleri ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak üst üste iki tarihi başarıya imza atan Filenin Sultanları'nın Porto Riko mücadelesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki, Türkiye Porto Riko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez 2024 Yaz Olimpiyatları için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 2023 yılında hem dünya hem de Avrupa'da tarihi başarılara imza atan Filenin Sultanları, Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda da yer alabilmek adına ilk maçında Porto Riko karşısına çıkıyor. İşte, söz konusu maça dair tüm detaylar...
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FİLENİN SULTANLARI PORTO RIKO MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 16 Eylül TSİ: 07:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.
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PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR
A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.
B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.
C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.
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FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
16 Eylül: 07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru
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20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika