Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu. Tayland'da düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, ilk maçına İspanya karşısında çıkacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası maç programı ve kadrosu...
Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için heyecan dorukta. Şampiyonada E Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında üç maça çıkacak. Filenin Sultanları, İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak. Filenin Sultanları maç takvimi paylaşıldı. Buna göre ay-yıldızlı takım, turnuvadaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu...
TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - İspanya voleybol maçı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak.
TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile üç maça çıkacak.
Son 16 turu 29 Ağustos - 1 Eylül arasında, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül günlerinde düzenlenecek.
Ardından yarı finaller, finaller ve üçüncülük maçları gerçekleşecek. Turnuva 7 Eylül'de şampiyonun belirlenmesi ile noktalanacak. 4 yıl sonra yeniden Dünya Voleybol Şampiyonası olacak.
23 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye-Kanada
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
