Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için heyecan dorukta. Şampiyonada E Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında üç maça çıkacak. Filenin Sultanları, İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak. Filenin Sultanları maç takvimi paylaşıldı. Buna göre ay-yıldızlı takım, turnuvadaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu...