Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Japonya voleybol maçı...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 6. maçında bu kez Japonya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan ve sadece 2 set veren Filenin Sultanları, ev sahibi Japonya'yı da mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İşte, Türkiye Japonya voleybol maçı hakkında tüm bilgiler...
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Filenin Sultanları Japonya voleybol milli maçı için beklenen gün geldi çattı. Grup liderliği için hayati önem taşıyan zorlu randevuda A Milli Kadın Voleybol Takımımız galip gelmesi halinde tüm kulvarlarda üst üste 24. galibiyetine ulaşacak. İşte, voleybolsevelerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair ayrıntılar...
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FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 22 Eylül TSİ: 13:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
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FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika
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2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Japonya / 15 Puan (5 maç)
2- Türkiye / 15 Puan (5 maç)
3- Brezilya / 11 Puan (5 maç)
4- Belçika / 6 Puan (5 maç)
5- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)
6- Arjantin / 4 Puan (5 maç)
7- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)
8- Peru / 0 Puan (5 maç)