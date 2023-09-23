Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Galatasaray
        GS
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Beşiktaş
        BJK
        7
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        MKE Ankaragücü
        MKE
        5
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        5
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        5
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Japonya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Japonya voleybol maçı...

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 6. maçında bu kez Japonya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan ve sadece 2 set veren Filenin Sultanları, ev sahibi Japonya'yı da mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İşte, Türkiye Japonya voleybol maçı hakkında tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 01:26 Güncelleme: 23.09.2023 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Filenin Sultanları Japonya voleybol milli maçı için beklenen gün geldi çattı. Grup liderliği için hayati önem taşıyan zorlu randevuda A Milli Kadın Voleybol Takımımız galip gelmesi halinde tüm kulvarlarda üst üste 24. galibiyetine ulaşacak. İşte, voleybolsevelerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair ayrıntılar...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

          Zorlu mücadele 22 Eylül TSİ: 13:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI

          15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

          17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

          19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

          20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

          22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

          23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 5

          2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

          1- Japonya / 15 Puan (5 maç)

          2- Türkiye / 15 Puan (5 maç)

          3- Brezilya / 11 Puan (5 maç)

          4- Belçika / 6 Puan (5 maç)

          5- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)

          6- Arjantin / 4 Puan (5 maç)

          7- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)

          8- Peru / 0 Puan (5 maç)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Habertürk Anasayfa