Filenin Sultanları İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın...
2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı final için beklenen gün geldi çattı. Son 3 turnuvada olduğu gibi bir kez daha adını son 4'e yazdırmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün final için İtalya karşısına çıkacak. İşte, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki yarı final mücadelesine dair tüm bilgiler...
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Türkiye İtalya yarı final maçı için artık nefesler tutuldu. Turnuvaya C Grubu'nda başlayan ve oynadığı 5 maçı da kazanan Filenin Sultanları; son 16 turunda Belçika, çeyrek finalde de Polonya'yı safdışı bırakarak bir kez daha Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. İşte, millilerimizin İtalya ile karşılaşacağı yarı final mücadelesine dair bilgiler...
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TÜRKİYE İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
C Grubu'nu lider bitirip son 16 turu ve çeyrek finali de geçerek tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 1 Eylül Cuma günü saat 18:00'de İtalya ile çeyrek finalde karşılaşacak.
Filenin Sultanları, TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyi kazanması hainde Sırbistan Hollanda eşleşmesinden gelecek takımla finale kalmak için karşılaşacak.
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A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
GRUP MAÇLARI
18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç
20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan
21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye
23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan
24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya
SON 16 TURU
27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika
ÇEYREK FİNAL
30 Ağustos: Türkiye 3-0 Polonya
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt