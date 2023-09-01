Türkiye İtalya yarı final maçı için artık nefesler tutuldu. Turnuvaya C Grubu'nda başlayan ve oynadığı 5 maçı da kazanan Filenin Sultanları; son 16 turunda Belçika, çeyrek finalde de Polonya'yı safdışı bırakarak bir kez daha Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. İşte, millilerimizin İtalya ile karşılaşacağı yarı final mücadelesine dair bilgiler...