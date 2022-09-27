Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore ile kozlarını paylaştı.

Filenin Sultanları baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 25-14, 25-13 ve 25-13'lik setlerle 3-0 kazandı.

B Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 yenilen ay-yıldızlılar, böylece gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın (28 Eylül) saat 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.