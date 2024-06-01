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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yedinci maçında Güney Kore'yi 25-20, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 22:27 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:24
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        Sultanlar, Güney Kore'ye set vermedi!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı. Mücadelenin setleri 20-25, 15-25 ve 20-25 sonuçlandı.

        Filenin Sultanları, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasının son maçında yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

        SALON: College Park Center, Arlington

        HAKEMLER: Fabián Denis Mozzo Carbajal (Uruguay), Wim Cambre (Belçika)

        GÜNEY KORE: Dahyeon, Dain, Jiyun J., Hoyoung, Jeongah, Sohwi, Dahye (L) (Jiwon, Seungju, Jiyun M.)

        TÜRKİYE: Elif, Derya, Aslı, Vargas, Tuğba, Beyza, Simge (L) (Ayça, İlkin)

        SETLER: 20-25, 15-25, 20-25

        SÜRE: 66 dakika

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