Filenin Sultanları finalde! Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye-İtalya voleybol maçı sona erdi ve rakibi İtalya'yı devirerek finale çıkmayı başardı. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları en son Polonya'yı 3-0'lık skorla eleyerek yarı finale çıktı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale adını yazdırdı. Maçı gururla izleyen sporseverler "Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını merak ediyor.
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya ile kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyonada adını finale yazdırdı. Final heyecanını şimdiden yaşamaya başlayan basketbol tutkunları "Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat ve hangi kanalda?" sorgulamalarına başladı. İşte tüm detaylar…
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FİNAL BRÜKSEL'DE
Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak ve karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi saat 21.30’daki Sırbistan - Hollanda maçının ardından belli olacak.
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RAKİBİ İTALYA'YA SERT MAĞLUBİYET
Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.
Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
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MİLLİ TAKIM 7'DE 7 YAPTI
Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip oldu.
Organizasyonda 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmasına Brüksel ev sahipliği yapacak.
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TÜRKİYE'DE HEDEF ALTIN MADALYA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.
Tarihinde 7'nci kez yarı finale çıkan Türkiye, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te üst üste son 4'e kalmayı başardı.
Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.
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Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.
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ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDEYİZ!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.
Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti.
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Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
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Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.
Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.
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