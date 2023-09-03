A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son Avrupa şampiyonu olan İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları finale yükseldi. Peki, Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat ve hangi kanalda? ve Türkiye voleybol final rakibi kim oldu? İşte Türkiye voleybol final maçı hakkında merak edilen güncel bilgiler...