Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. 2023 Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları, bu kez Avrupa Şampiyonluğu için sahaya çıkacak. C Grubu'nda 5'te 5 yaparak lider çıkan ve son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarında fire vermeyen millilerimizin final maçına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...
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2023 Avrupa Şampiyonası final maçı olan Türkiye Sırbistan maçı için artık nefesler tutuldu. Tarihinde 3. kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez kupayı ülkemize getirmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Turnuvadaki tüm maçlarını kazanarak olağanüstü bir seriye imza atan Filenin Sultanları'nın zorlu karşılaşması ile ilgili bilgileri derledik...
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TÜRKİYE SIRBİSTAN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
C Grubu'nu lider bitirip tüm eleme maçlarını da kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3 Eylül Pazar günü saat 21:00'de Sırbistan ile finalde karşılaşacak.
Filenin Sultanları, TRT 1'den yayınlanacak mücadeleyi kazanması halinde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olacak.
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A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
GRUP MAÇLARI
18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç
20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan
21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye
23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan
24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya
SON 16 TURU
27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika
ÇEYREK FİNAL
30 Ağustos: Türkiye 3-0 Polonya
YARI FİNAL
1 Eylül: Türkiye 3-2 İtalya
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt