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        Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

        2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası için geri sayım devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Ay-yıldızlı ekip, sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı geniş kadrosu...

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        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:36
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          2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda yer alacak ve sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken ay-yıldızlı takımın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı. Akabinde ise Türkiye-İspanya maçı tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi…

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