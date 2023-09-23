2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu sıralaması! Filenin Sultanları grupta kaçıncı sırada?
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Grupta oynadığı ilk beş maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün karşılaşacağı Japonya'yı yenmesi halinde olimpiyatlara katılmayı garantileyecek. Bu noktada, Filenin Sultanları puan durumu, maç sonuçları ve maç programı da günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkmaya başladı. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da yer aldığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki son puan durumu ve maç sonuçları...
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"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yaptı. B Grubu'nda yoluna dolu dizgin devam eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, liderliği Japonya ile paylaşıyor. Olimpiyat yolunda iki maçı kalan ay-yıldızlı ekip, bugün altıncı müsabakasında ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak. Bu doğrultuda, art arda alınan zaferlerin ardından Filenin Sultanları puan durumu sıralaması, maç sonuçları ve maç programı da merak konusu oldu. İşte, Filenin Sultanları'nın B Grubu'ndaki güncel puan durumu sıralaması, maç sonuçları ve oynayacağı maçların fikstürü...
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
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2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1) Türkiye - 15 Puan (5 maç)
2) Japonya - 15 Puan (5 maç)
3) Brezilya - 11 Puan (5 maç)
4) Porto Riko - 8 Puan (6 maç)
5) Belçika - 6 Puan (5 maç)
6) Arjantin - 4 Puan (5 maç)
7) Bulgaristan - 4 Puan (5 maç)
8) Peru - 0 Puan (6 maç)
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika
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OLİMPİYAT OYUNLARINA NASIL GİDİLİYOR?
Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.
Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.
Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.