Filenin Sultanları, Bulgaristan karşısında!

Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nun ilk maçında İspanya'yı 3-0 ile geçen Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşılaşacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarında TSİ 15.30'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN İSPANYA ZAFERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nun ilk maçında cumartesi günü İspanya ile karşılaştı. İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23 setlerle 3-0 yenen Filenin Sultanları, turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Milli takımda Melissa Vargas ve Yaprak Erkek'in performansları dikkat çekti.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU Pasörler: Cansu - Elif Pasör Çaprazı: Vargas Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack Liberolar: Gizem - Eylül A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 12.00'de başlayacak.