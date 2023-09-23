Filenin Sultanları Belçika maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Türkiye Belçika voleybol maçı...
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 7. ve son maçında bu kez Belçika ile karşılaşıyor. Grubunda oynadığı 6 maçı da kazanan ve sadece 3 set veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ev sahibi Japonya'yı da mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Türkiye Belçika voleybol maçı hakkında tüm bilgiler...
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Filenin Sultanları Belçika voleybol milli maçı için geri sayım başlamış durumda. Grup liderliği için hayati önem taşıyan zorlu randevuda A Milli Kadın Voleybol Takımımız galip gelmesi halinde tüm kulvarlarda üst üste 22. galibiyetine ulaşacak. İşte, voleybolsevelerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair ayrıntılar...
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FİLENİN SULTANLARI BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 7. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 24 Eylül TSİ: 10:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
23 Eylül: Türkiye 3-1 Japonya
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2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Japonya / 15 Puan (5 maç)
2- Türkiye / 15 Puan (5 maç)
3- Brezilya / 11 Puan (5 maç)
4- Belçika / 6 Puan (5 maç)
5- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)
6- Arjantin / 4 Puan (5 maç)
7- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)
8- Peru / 0 Puan (5 maç)
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