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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Belçika maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Türkiye Belçika voleybol maçı... - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Belçika maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Türkiye Belçika voleybol maçı...

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 7. ve son maçında bu kez Belçika ile karşılaşıyor. Grubunda oynadığı 6 maçı da kazanan ve sadece 3 set veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ev sahibi Japonya'yı da mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Türkiye Belçika voleybol maçı hakkında tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 18:20 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:20
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        • 1

          Filenin Sultanları Belçika voleybol milli maçı için geri sayım başlamış durumda. Grup liderliği için hayati önem taşıyan zorlu randevuda A Milli Kadın Voleybol Takımımız galip gelmesi halinde tüm kulvarlarda üst üste 22. galibiyetine ulaşacak. İşte, voleybolsevelerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair ayrıntılar...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 7. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

          Zorlu mücadele 24 Eylül TSİ: 10:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI

          15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

          17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

          19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

          20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

          22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya

          23 Eylül: Türkiye 3-1 Japonya

        • 4

          2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

          1- Japonya / 15 Puan (5 maç)

          2- Türkiye / 15 Puan (5 maç)

          3- Brezilya / 11 Puan (5 maç)

          4- Belçika / 6 Puan (5 maç)

          5- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)

          6- Arjantin / 4 Puan (5 maç)

          7- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)

          8- Peru / 0 Puan (5 maç)

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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