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        Haberler Gündem Filenin Sultanları antrenörü Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        Filenin Sultanları antrenörü Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final için beklenen gün geldi çattı. Filenin Sultanları, tarihimizdeki bir ilki başarmak ve Avrupa şampiyonu olmak için bugün Sırbistan karşısına çıkacak. Millilerimizin başantrenörü olan Daniele Santarelli'nin hayat hikayesi ise merak konusu. İşte, milli takımımızın şampiyon hocası Daniele Santarelli hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 17:53 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:53
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarihi bir gün yaşıyor. Millilerimiz bugün 3. kez Avrupa Şampiyonluğu adına final maçına çıkacak. Milli takımımızın başarısındaki büyük pay sahiplerinden biri olan İtalyan teknik adam Daniele Santarelli'nin hayat hikayesinden satırbaşlarını bir araya getirdik....

        • 2

          DANIELE SANTARELLI KİMDİR?

          Daniele Santarelli 8 Haziran 1981'de Foligno'da doğdu. İtalyan bir voleybol koçu ve eski bir oyuncu olan Santarelli için Türkiye macerası 2023 yılında başladı.

        • 3

          41 yaşındaki İtalyan antrenör Daniele Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı.

        • 4

          Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.

        • 5

          Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile ise 2023 CEV Milletler Ligi'nde şampiyonluk ve Avrupa Şampiyonası'nda final başarısı yaşadı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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