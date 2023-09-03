Filenin Sultanları antrenörü Daniele Santarelli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarihi bir gün yaşıyor. Millilerimiz bugün 3. kez Avrupa Şampiyonluğu adına final maçına çıkacak. Milli takımımızın başarısındaki büyük pay sahiplerinden biri olan İtalyan teknik adam Daniele Santarelli'nin hayat hikayesinden satırbaşlarını bir araya getirdik....