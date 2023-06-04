Milletler Ligi´nde Antalya etabında bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, CEV Başkan Vekili Renato Arena, Volleyball World Yönetim Kurulu Başkanı Fernando Lima, FIVB/CEV Yönetim Kurulu Üyesi Zdeslav Barac, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu YKÜ Kazım Şahin Gürkan, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Bülend Atalar ve TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi izledi.

Milletler Ligi´de ilk haftayı 4. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasında 14-18 Haziran 2023 tarihlerinde Hong Kong´ta Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.