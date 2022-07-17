A Milli Kadın Voleybol takımımız, Milletler Ligi'nde 3.'lük maçında Sırbistan karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Voleybol dünyasında büyük bir merakla beklenen zorlu mücadeleye dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Sırbistan Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?