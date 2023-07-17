Filenin Sultanı Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi! Küba'dan ceza aldı, sığınmacı oldu!

"Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas'ın, o sene Fenerbahçe Opet'e transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın göz bebeği olan isim Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de gözdesi oldu. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakatFIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.