Filenin Sultanı Ayça Aykaç evleniyor! Nişanlısı bakın kim çıktı!
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda son maçına çıktı. 7'da 7 yaparak namağlup yoluna devam eden A Milli Voleybol Takımımız Olimpiyata gitmeyi garantiledi. Takımın başarılı isimlerinden Ayça Aykaç, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde 7'de 7 yaptı ve toplamda üst üste 21. galibiyetini aldı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya galibiyeti sonrası 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi. Takımın başarılı isimlerinden Ayça Aykaç'ın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisi dikkat çekti.
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Ayça Aykaç, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisinde 5 gün sonra 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisiyle evleneceğini duyurdu. Başarılı voleybolcunun paylaşımına sevenlerinden binlerce yorum geldi.
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Ayça Aykaç paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo'dayım..."
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Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç'ın gönderisinin altına sevgilisi Mert Altıntaş'tan: "Haydi artık işin bittiyse gel. Hayırlı bir işimiz var haftaya" yanıtı geldi.
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Ayça Aykaç'ın 2016 yılından beri birlikte olduğu nişanlısı Mert Altıntaş eski voleybolcudur. Altıntaş bir süredir Galatasaray'da Bayan Voleybol Takımı İstatistik Antrenörü olarak çalışmaktadır.
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İşte Ayça Aykaç'ın nişanlısı Mert Altıntaş...
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