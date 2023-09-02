Filenin Efeleri, Yunanistan'ı devirdi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 mağlup etti ve organizasyondaki ilk galibiyetini aldı
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında pazartesi günü saat 20.00’de Portekiz ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Salon: Shlomo Group Arena
Hakemler: Marco Van Zanten (Hollanda), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan )
Türkiye: Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M. (Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Faik Samed, Yiğit)
Yunanistan: Petreas, Mouchlias, Koumentakis, Tzourits, Galiotos, Raptis ( Chandrinos (L), Kokkinakis (L), Tzioumakas, Voulkidis, Chakas, Protopsaltis)
Setler: 22-25 26-24 25-19 25-23
Süre: 1 saat 57 dakika