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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Slovenya'ya mağlup!

        Milletler Ligi karşılaşmasında Türkiye, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:38
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        Filenin Efeleri mağlup!
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ilk maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

        Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-0 yenilen milli takım, organizasyonda çıktığı 5 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

        A Milli Takım, Japonya etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 13.30'da Polonya'yla karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

        Salon: General Exhibition Center

        Hakemler: Jiang Liu (Çin), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

        Slovenya: Urnaut, Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret (Kovecic, Mujanovic)

        Türkiye: Efe Mandıracı, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Yasin Aydın)

        Setler: 25-22, 26-24, 25-20

        Süre: 82 dakika

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