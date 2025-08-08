Filenin Efeleri, Macaristan karşısında
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında yarın Macaristan'la karşılaşacak.
2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ne mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü maçında Macaristan'a konuk olacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak mücadele yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın