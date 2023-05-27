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Filenin Efeleri'nden harika başlangıç

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri, gruptaki ikinci maçında Portekiz'e konuk olacak.

Giriş: 27.05.2023 - 21:53 | Güncelleme: ABONE OL
Filenin Efeleri'nden harika başlangıç
AA

Filenin Efeleri, milli takım sezonunu galibiyetle açtı. 2023 Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılar, ilk maçında Danimarka ile deplasmanda karşılaştı.

TRT SPOR'dan canlı yayınlalan müsabakada Filenin Efeleri ilk seti 25-18 önde kapattı. A Milliler, ikinci seti 25-21'lik skorla kazandı. Üçüncü sette de rakibine göz açtırmayan ve seti 25-15'lik skorla üstün tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Filenin Efeleri, gruptaki ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye, 2004'ten bu yana farklı isimlerle yapılan organizasyonun en başarılı ülkesi konumunda. Turnuvaya 12 kez katılım gösteren Filenin Efeleri, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. 2019 ve 2021 yıllarında zirveye çıkan Ay-yıldızlılar, geçtiğimiz sene ise finalde Çekya'ya yenilmişti.

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