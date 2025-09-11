Habertürk
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Filenin Efeleri'nde sakatlık: Efe Bayram

        Filenin Efeleri'nde sakatlık: Efe Bayram

        Sakatlanan Milli voleybolcu Efe Bayram, Dünya Şampiyonası öncesi A Milli Erkek Voleybol Takımı kadrosundan çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        11.09.2025 - 12:38
        Filenin Efeleri'nde sakatlık: Efe Bayram
        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası kadrosuna, sakatlanan Efe Bayram yerine Can Koç dahil edildi.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 12-28 Eylül tarihlerinde Filipinler'de düzenlenecek organizasyon öncesi yapılan antrenmanda Efe Bayram'ın sağ ayak bileği burkuldu. Ayak bileği dış yan bağlarında esneme ve yoğun ödem tespit edilen sporcunun tedavisine başlandı.

        Milli takım kadrosuna, 23 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ın yerine 22 yaşındaki pasör çaprazı Can Koç alındı.

        Türkiye, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında 13 Eylül Cumartesi günü TSİ 09.00'da Japonya ile karşılaşacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
