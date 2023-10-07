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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Mısır'ı mağlup etti - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Mısır'ı mağlup etti

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 6. maçında Mısır'ı 3-1 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:16
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        Filenin Efeleri, Mısır'ı mağlup etti
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        Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk iki setini, 25-21 ve 25-18'lik skorla Türkiye hanesine yazdırdı. Fakat Mısır, 3. seti 25-20 alarak skoru 2-1'e getirdi.

        Ay-yıldızlılar, 5-0 geriye düştüğü 4. seti 25-23 kazanarak gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Mısır ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

        Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

        İlk 2 şansı bulunmayan Türkiye, 7. ve son maçını yarın TSİ 07.00'de Tunus ile yapacak.

        Salon: Yoyogi

        Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Liu Jiang (Çin)

        Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Arda Bostan (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın, Enes Atlı, Yunus Emre Tayaz)

        Mısır: Elhossiny Eissa, Seoudy, Haikal, Sayedin, Masoud, Abdalla (Hassan, Khater, Omar, Ellakany)

        Setler: 25-21, 25-18, 20-25, 25-23

        Süre: 103 dakika

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